L’anziana truffata e i poliziotti angeli | la consolano - le preparano il pranzo e mangiano con lei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bologna, 18 aprile 2024 - Quando si è soli e anziani e si viene derubati di tutti i gioielli - ricordi di una vita intera - non è facile raccontare i particolari della truffa subita: vergogna, umiliazione e dispiacere si mischiano in un groppo in gola che non va né su né giù. Ma la signora 82enne che ha denunciato alla polizia di essere stata derubata, ieri ha incontrato due '', tanto empatici e disponibili da capire che l'anziana vittima della truffa aveva bisogno di supporto, più che di un verbale da compilare. E così i due agenti si sono dati da fare a rincuorare la signora, che tra uno scoppio di pianto e l'altro, oltre ai particolari dell'imbroglio subito raccontava anche della sua vita di solitudine, difficile da affrontare ogni giorno, soprattutto all'ora dei pasti. Detto fatto: gli agenti - del commissariato Santa Viola - l'hanno accompagnata in cucina e ...