Prodotto da Ari Astar, quello che si preannuncia come uno dei film più svitati dell'anno (e non solo) sarà presentato tra pochi giorni alla Berlinale. ecco trailer e folle trama di Sasquatch Sunset . (comingsoon)

È in arrivo Now You See Me 3, terzo capitolo della saga sui rapinatori-prestigiatori: Jesse Eisenberg , parte del cast nel ruolo di J. Daniel Atlas, ha spiega to a Collider quali saranno le tempistiche ... (comingsoon)

Tutto pronto per le riprese del terzo capitolo del franchise che vede protagonisti anche Daniel Radcliffe, Morgan Freeman e Mark Ruffalo Sono passati mesi dagli ultimi aggiornamenti su Now You See Me ... (movieplayer)

Jesse Eisenberg ha proiettato il suo film Sasquatch Sunset per le scimmie: "I bonobo erano molto curiosi" - Jesse Eisenberg racconta le reazioni di un gruppo di bonobo alla proiezione del suo nuovo film, Sasquatch Sunset, che racconta il viaggio di una famiglia di primati.movieplayer

Now You See Me 3: nuove conferme per il cast del threequel - Ariana Greenblatt si unisce all'ensemble di Now You See Me 3 della Lionsgate aggiungendosi all'ensemble già confermato che ...cinefilos

Now You See Me 3, Ariana Greenblatt entra nel cast del sequel - La giovanissima star di Barbie e Ahsoka reciterà nel nuovo capitolo del franchise sulla magia.movieplayer