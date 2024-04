In sella con nuovo slancio | Sulle orme degli Usa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nuovi video promozionali, un ricco programma di uscite sul territorio, colonnine di ricarica, official point e segnaletica. In vista dell’estate sono tante le novità di Doyoubike, il progetto lanciato nel 2021 dalla Camera di Commercio di Varese per incentivare il cicloturismo. Un’iniziativa che prosegue con, visti i numeri sempre più alti di un comparto che continua a crescere: secondo l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, nel 2023 in Italia si sono contati oltre 56 milioni di presenze legate ai cicloturisti, in aumento del 4% anche rispetto a quel 2019 che rappresentava finora il punto di riferimento. E l’impatto economico supera i 5,5 miliardi (+35% nell’arco di dodici mesi). Una domanda in crescita che Varese punta a soddisfare sempre di più, con i suoi 2mila chilometri di percorsi mappati, le oltre 50 guide e i circa 80 ...