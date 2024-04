Il percorso da You Tube alla tv Alberto ha coronato un sogno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Spazia tra satira pungente, parodie, recensioni e animazione. Lui èDel Moro ma sui social è conosciuto come ’Viva la Albe’. Recentemente ha creato anche un video dove si finge uno sfrontato concorrente del programma ’L’Eredità’, col quale ha totalizzato più di due milioni di views su Instagram.scopre la passione per il videomaking fin da piccolo, grazie a suo padre che gli affida la sua vecchia videocamera. Grazie a Youe Google Video, inizia condividere in maniera privata i video girati insieme ai propri amici, per poi sbarcare sui social. Inizia così a creare e dirigere vari video comici nonsense che poi pubblica in rete. Ed è subito successo. Grazie a Youe internet,riesce a farsi notare da alcuni talent scout che lo introducono nel mondo delle pubblicità online e ...

Nuova Lancia Ypsilon termina il tour italiano - E' terminato nella concessionaria Stellantis & You di Torino, il roadshow che ha visto protagonista la nuova Lancia Ypsilon, ed era partito a febbraio da Milano, in concomitanza con la presentazione u ...ansa

Ivan Masa: la consapevolezza di osare - Un percorso da dj che dura da ben 25 anni ... Hi Ivan, welcome to Parkett, it’s a pleasure to meet you here. I would like to start from last year which was absolutely impactful for your artistic ...parkettchannel

Nuova Citroen C3, a listino la versione benzina You e Max - Non solo elettrica, ma anche turbo benzina 1.2 e, prossimamente, mild hybrid. La rinnovata Citroen C3 apre gli ordini con motorizzazione termica e in due allestimenti: si parte da 14.990 euro ...auto