Il Monturano nel mirino della leader | Civitanovese - ora concedi il bis

(Di giovedì 18 aprile 2024) Terminata la festa per il successo sul Montefano, alla capolistarestano due gare da cui trarre bottino pieno per staccare il pass per salire in Serie D. Domenica, alle 16.30, i rossoblù dovranno vedersela con l’ultimaclasse, quelCampiglione che eredita la sconfitta di Urbino ed è in cerca di punti utili per evitare le retrocessione diretta. La partita si disputerà alle 16.30 allo stadio Ferranti di Porto Sant’Elpidio: alla società rivierasca sono stati concessi mille biglietti e nei vari punti adibiti per la prevendita - Sede societaria, Bar Fontana, Bocciofila ‘La pineta’, Bar Mariò e Bar Vecchia Campagna - sono già diversi i tifosi accorsi per acquistarli, timorosi di rimanerne sprovvisti, visto il possibile esodotifoseria. Quanto alla gara di domenica, tutti gli scenari ...