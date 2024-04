Il giorno dopo la tragedia - in via Stezzano abbattuti 7 alberi - Foto e video

“Vorrei augurare dal profondo del cuore Eid Al Fitr Mubarak (Buona festa) a tutte le sorelle e a tutti i fratelli musulmani in Italia e nel mondo. Colgo l’occasione per comunicare che ho presentato ... (lanotiziagiornale)

Serpente da "record" in Giappone: costringe il puntualissimo treno Shinkansen a 17' di ritardo - Il giorno in cui un treno della Shinkansen, la rete ferroviaria su cui viaggiano i "treni proiettile" e mai in ritardo, partì in anticipo di 20 secondi, la compagnia ...ilmessaggero

Uomini e donne, Ida tace sulla sua assenza in studio: la tronista si dedica al suo lavoro - dopo l'ultima registrazione in cui non si è presentata in studio, Ida Platano torna sui social e posta un video del suo lavoro ...it.blastingnews

F1: Cina; Alonso' contatti con Red Bull'Non ha senso parlarne' - "Contatti con la Red Bull Non ha senso parlarne, ormai abbiamo concluso con la Aston le nostre trattative e non voglio parlare di altri. Ma, come detto, discussioni ci sono state". (ANSA) ...ansa