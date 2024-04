Hollberg | Il turismo mordi e fuggi toglie l’identità a Firenze Ecco la mia ricetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 – “Ilè una fonte di reddito essenziale e non sono contraria ai turisti. Il problema è che molti visitatori sono impegnati in una rapida missione di entrata e uscita per scattare selfie davanti ad alcune delle principali attrazioni (il David di Michelangelo, la Primavera di Botticelli, Piazza della Signoria) per mostrare a casa che sono stati a, mentre in sostanza calpestano la città senza dare alcun contributo”. In un lungo articolo pubblicato dalla versione online del britannico “Guardian”, Cecilie, direttrice della Galleria dell’Accademia, torna sul tema del(“Nel corso degli anni la città ha progressivamente perso la sua identità”, sottolineando la necessità di un “approccio sostenibile” e ...