Futsal La Dozzese è pronta E sfiderà il Bologna

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’ultimo turno di serie A2 non ha riservato emozioni alla, la squadra di Leonardo Vanni è stata sconfitta 4-0 a Prato. Un risultato che vale il quarto posto, i gialloblù vincendo avevano la possibilità di superare ilFc fermo per il turno di riposo. Con i tre punti ci sarebbe stato anche l’aggancio all’Olimpia Regium secondo 37, i reggiani hanno vinto entrambi gli scontri con lae sarebbero arrivati alle spalle dell’Unicusano Ternana salita in A2 élite. Drago e compagni hanno chiuso la regular season con 34 punti frutto di 11 vittorie, un pari e 8 sconfitte; 83 i gol segnati, 81 quelli subiti. Numeri che valgono il playoff con ildi Alberto Carobbi, un derby per decretare l’accesso al turno successivo dove chi va avanti affronta la vincente di Olimpia ...

Quella ottenuta nel derby con il Bologna è una vittoria (4-3) che vale triplo per i gialloblù della Dozzese . In primis per i tre punti, in seconda battuta perché interrompe una striscia di quattro ... (sport.quotidiano)

La trasferta nelle Marche non ha portato risultati alla Dozzese Futsal . I gialloblù sono stati sconfitti 5-4 dal Buldog Lucrezia. I marchigiani sono passati subito in vantaggio con Sabatinelli, ... (sport.quotidiano)

Un torneo di Futsal a scopo benefico - L'associazione Sportiva-Mente organizza il trofeo di Futsal 'Un bicchiere di latte per Inuyonga in Tanzania' domani alle 20 alla palestra Cavina. Quattro squadre si sfideranno per sostenere l'adozione ...ilrestodelcarlino

OR Reggio Emilia, pari e patta col Potenza Picena: il 4-4 consegna ai granata il secondo posto - L’OR Reggio Emilia chiude la regular season con un pari sul campo della Kappabi Potenza Picena e centra il secondo posto alle spalle dell’imprendibile Unicusano Futsal Ternana ... e della sconfitta a ...calcioa5live

Tombesi Ortona e New Taranto come Maccan Prata e Ternana: le Fab Four per la Serie A2 Élite - Conclusa la terza serie nazionale, con l'ultima giornata di campionato che ha portato con sé tutti i verdetti nei quattro gironi. Tombesi Ortona e New Taranto seguono le orme di Maccan Prata e ...divisionecalcioa5