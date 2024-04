(Di giovedì 18 aprile 2024)(Pavia), 18 aprile 2024 – Furto al. I ladri sono entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì 17 aprile in via Campestre, una zona piuttosto isolata dove hanno potuto agire indisturbati. Dopo aver scavalcato la recinzione, hanno forzato la porta degli spogliatoi e si sono introdotti portando via tredae diverso abbigliamento. Sul furto, che è stato denunciato ieri, indagano i carabinieri. Nel pomeriggio di mercoledì, invece, i soliti ignoti hanno agito a Tromello. In questo caso, secondo un copione ormai ampiamente testato, sono arrivati nel pomeriggio, tra le 15 e le 17 quando in un’abitazione indipendente di via Aldo Moro non c’era nessuno. Hanno forzato ...

Warren Bondo è stato derubato mentre si trovava a Salerno con la squadra. I ladri sono entrati nella villa del centrocampista del Monza e hanno portato via un bottino da circa 15mila euro .Continua a ... (fanpage)

Sabato scorso, tardo pomeriggio, quasi sera. Via Manzoni, a due passi dal centro storico. All’altezza del supermercato Unes ci sono sempre giovani a bivaccare. Ma quel giorno, intorno alle ... (ilgiorno)

Como – Diciotto anni ma già ben noto alle forze dell’ordine. Un giovane marocchino è stato arrestato a Como . Stando a quanto ricostruito il 18enne ha rubato il portafogli a un Anziano in città. Il ... (ilgiorno)

Derubato il centro sportivo dell'Accademia Pavese di Roncaro: palloni e maglie da calcio il bottino - Roncaro (Pavia), 18 aprile 2024 – Furto al centro sportivo dell’Accademia pavese. I ladri sono entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì 17 aprile in via Campestre, una zona piuttosto isol ...ilgiorno

Borseggiatori in azione durante il Salone del Mobile, 5 arresti - (ANSA) - MILANO, 18 APR - Cinque borseggiatori, tutti romeni, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile per furti avvenuti in centro ...spettacoli.tiscali

Il Fuorisalone richiama anche i ladri: 4 borseggiatori arrestati in due giorni - I primi a finire in manette, nel pomeriggio di martedì, sono stati due cittadini romeni di 48 e 43 anni, fermati in un ristorante all'interno della Fiera di Rho dopo che avevano Derubato un italiano ...milanotoday