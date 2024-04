Come è andata l’esperienza del primo Erasmus per bambini | “Giocavano insieme - anche parlando lingue diverse”

Papa Francesco sceglie un missionario per Firenze che non avrà più cardinali. E forse anche a Roma toccherà la stessa sorte - La città di Firenze, esattamente Come è accaduto per Genova, Torino, Palermo, Napoli, Milano e Venezia, non avrà più un cardinale in futuro a capo della ...ilmessaggero

“Israele ha ucciso operatori umanitari a Gaza per fermarci”: il racconto di Oscar Camps (Open Arms) a Fanpage - Òscar Camps, fondatore e direttore della Ong Proactiva Open Arms, in un’intervista a Fanpage.it ripercorre il bombardamento con cui l’esercito israeliano ha ucciso sette operatori umanitari che ...fanpage

Volkswagen Polo Gti: la piccola sportiva gioca a fare la grande - Dotazione tecnica di segmento superiore, peso contenuto e il 2.0 turbo benzina da 207 Cv di potenza che dona vivacità e divertimento. La prova, il prezzo e la scheda tecnica della Volkswagen Polo Gti ...gazzetta