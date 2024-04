Ciclovia per Milano - ok al progetto | mancano solo i soldi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arrivano novità sui lavori in via Asti, da dove decollerà laMeda-Mi, che però aspetta ancora di essere sovvenzionata, magari da Regione Lombardia. il Comune ha approvato ilesecutivo per i lavori di sistemazione stradale di via Asti, un intervento ritenuto molto importante per l’ambiente e la mobilità sul territorio. Quella strada rappresenta infatti il punto di partenza della-Meda. Si tratta di unpresentato nell’autunno 2023, che si propone di favorire gli spostamenti tra la Brianza e il capoluogo lombardo in bicicletta, in un’area particolarmente urbanizzata e trafficata. Lada Meda anasce da una proposta presentata al tavolo della mobilità sostenibile del Patto Brianza Restart della Provincia nel ...