Chi sono tutte le ex di Costantino Vitagliano | Oggi non ho la testa

(Di giovedì 18 aprile 2024)si era fidanzato nel 2004/2005 con Alessandra Pierelli, conosciuta nel programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi. I duestati al centro del gossip per dversi tira e molla, dopo poco tempo la loro storia è finita. Successivamente lui si è fidanzato con Linda Santaguida, ma la loro relazione è stata molto breve. Nel 2013 si è legato sentimentalmente all’indossatrice svizzera, Elisa Mariani, con la quale ha avuto una bambina, la sua prima figlia. Un anno dopo i due hanno annunciato ufficialmente la fine del loro rapporto. Nel 2020 l’ex tronista ha iniziato una relazione con la ballerina Luba Mushtuk.passati ormai diciotto anni da quando in Italia è esploso il fenomeno. Un vero e proprio caso mediatico, che ha ...

La sconda stagione di Mercoledì , la serie Netflix sul personaggi o della Famiglia Addams ideata da Tim Burton, è attualmente in fase di produzione e sono tantissime le novità in arrivo. Prima novità ... (today)

Dalla somministrazione “massiccia” di psicofarmaci ai tentativi di suicidi o “minimizzati dagli enti gestori, in gran parte privati, come mere simulazioni”, alle tracce e segni di autolesionismo ... (ilfattoquotidiano)

come ogni anno , il settimanale ha stilato la sua classifica, straordinaria vetrina di volti e storie straordinarie. Le 100 persone più influenti del mondo secondo il Time sono divise in sei ... (iodonna)

Le prodezze di Verstappen, sorpresa Bottas: chi ha fatto più punti nelle Sprint Race - Nel weekend, in Cina, va in scena la prima gara breve dell'anno, la tredicesima nella storia del Circus. Guardando al passato, chi tra i piloti ha ottenuto i migliori risultatigazzetta

Cos’è la patente a punti per i cantieri voluta dal governo e come dovrebbe evitare i morti sul lavoro - La patente a punti, o a crediti, è lo strumento che da ottobre 2024 ogni azienda che lavora in un cantiere edile sarà obbligata ad avere ...fanpage

Eurocucina, le novità built-in di Whirlpool, Hotpoint e Indesit - Milano, 18 apr. (askanews) – Unire design contemporaneo e alte performance nel segmento built-in: è questo lo spirito con cui i marchi Whirlpool, Hotpoint e Indesit si sono presentati a Eurocucina 202 ...askanews