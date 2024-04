Chi mangia lento va forte e lontano L’avventura Slow Food in Lunigiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il 26 marzo abbiamo incontrato Alessio Bocconi, responsabile dei Presìdidella Marocca di Casola e del Testarolo artigianale pontremolese. Abbiamo chiamatoin classe per conoscere la realtà locale di questo movimento e perché eravamo interessati ai temi della biodiversità e della produzione sostenibile del cibo, affrontati anche in Scienze.è un’associazione, fondata nel 1986 da Carlo Petrini, il cui scopo è quello di riavvicinare le persone al cibo come piacere e preservare la cultura e l’economia locale che lo producono. Il suo motto è: “Buono, pulito e giusto”: buono per chi lo consuma, pulito per l’ambiente, giusto per il produttore che lo vende.è presente in 160 paesi… quasi ovunque nel mondo! Bocconi ...