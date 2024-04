Berlino innalza le misure di sicurezza dopo il caso spie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il governo tedesco "hato ledi" in Germanial'arresto dei due agenti russo tedesco che avrebbero pianificato attacchi alle infrastrutture e industriali per evitare i rifornimenti militari all'Ucraina. Lo ha detto la ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser definendo il fatto "grave". La ministra, che aveva già preso posizione affermando che la Germania non si farà intimidire, ha confermato che l'ambasciatore russo è stato convocato dal ministero degli Esteri.