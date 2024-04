Basket serie b Perugia - coach Posti | Massima attenzione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) In gergo calcistico si potrebbe parlare di due risultati su tre. "Già, peccato che parliamo di…". Francesconon vuole correre rischi. Niente cali di concentrazione alla vigilia dell’appuntamento più importante, con il traguardo ormai dietro l’angolo. Grazie alla vittoria conquistata sabato scorso contro l’Elite Roma, le biancorosse hanno agganciato le laziali in vetta al girone nell’ultimo turno dei playoff diB. Domenica ultima gara a Frascati, alle ore 20, con le romane che inseguono a due lunghezze. E per la Sisas Pallacanestrosi aprono tre scenari. La vittoria manterrebbe Soli e compagne al primo posto, la sconfitta con 19 punti di differenza a favore di Frascati, garantirebbe il primato alla Pallacanestro, l’ipotesi da scongiurare è la sconfitta con un punteggio ...