Anche gli ultras parteciperanno alla festa dell’Under 17 campione regionale

(Di giovedì 18 aprile 2024) The show must go on. Ed è proprio così per il settore giovanile della Pistoiese, che nel weekend tornerà in campo per la prima volta dopo l’esclusione della prima squadra dal campionato di Serie D. Lo scorso fine settimana era stato dolcissimo per le giovanili arancioni, con la formazione Under 17 capace di conquistare il titolo di. A Lido di Camaiore ad esultare c’erano i genitori dei ragazzi e qualche fedelissimo, ma lavera e propria andrà in scena domenica allo stadio Barni di Montale, in occasione del match contro la Fortis Juventus, in programma alle 10.30. Alcuni tifosi hanno infatti annunciato che saranno presenti per celebrare e omaggiare i giovani arancioni, che tra ostacoli ed enormi difficoltà sono riusciti a conquistare la vittoria del campionato. "Nonostante il recente e disastroso fallimento ...