Amico di Benigno | “Si è incatenato nel resort e non vuole tornare in Italia”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 18 aprile 2024) Francescoè stato escluso da L’Isola dei Famosi e direttamente dalla sua camera d’albergo in Honduras ha chiamato al telefono un suo, Alessandro Rosica, noto online con lo pseudonimo Investigatore Social. “Ci siamo fatti mezzora fra chiamate e videochiamate, mi ha semplicemente detto che c’è stato un semplice diverbio fra lui e Artur, un diverbio sì acceso ma non così pesante come quello avuto con Peppe. Lui è allibito perché per questo litigio è stato buttato fuori come un criminale. Durante la lite si sono avvicinati ma non si sono né minacciati né messi le mani addosso. Me lo ha giurato e promesso. Ci sono già gli avvocati di mezzo. Luisolo il diritto di replica. Dice ‘che sono talmente aggressivo che non mi date un diritto di replica?‘. L’ha poi aggiunto: “Attualmente è stato portato ...