Addio terratetto - piace l’appartamento | così cambia il mercato immobiliare

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pistoia, 18 aprile 2024 – Chi è che vende le abitazioni in città e provincia? Il modello ideale è una donna, tra i 45 ed i 54 anni, con la maggioranza degli uomini (64%) invece pronti ad acquistare per una fascia d’età maggioritaria prevalentemente bassa (35-44 per il 73% assoluto) e che rientra nel ruolo di impiegato, o lavoratore dipendente, che superano il libero professionista. Va considerato, però, che c’è anche un grande amore che sta tornando: chiedere di tornare a vivere in appartamento anziché in un, quella che era la prerogativa lasciata dalla pandemia con annesso giardino. Questi dati e sensazioni emergono dalle rilevazioni fatte da Mediatori Group, dalla loro sede di via Borgognoni, portando a compimento una analisi dettagliata delche hanno avuto sotto mano nel corso del 2023. E questo vale sia per compravendite che ...