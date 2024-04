Serie D | il tecnico degli azzurri rivaluta la prestazione di Cenaia Sangio | c’è il Livorno Rigucci | Meta vicina»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) SAN GIOVANNI Lavannese ha ripreso ieri gli allenamenti per preparare la sempre prestigiosa trasferta di, sul campoamaranto autentica delusione del campionato che dopo la sconfitta di domenica a Figline hanno ufficialmente detto addio alla possibilità di poter approdare nei professionisti dalla porta principale. In casa azzurra manca ancora qualcosina per la conquista ufficiale di una salvezza che pare comunque cosa fatta, il pari ottenuto acontro l’ultima della classe ormai retrocessa non ha lasciato proprio tutti contenti, ma Atosdifende a spada tratta i suoi: "Capisco che quando si pareggia contro una formazione già retrocessa qualcuno può storcere anche la bocca ma il punto di domenica me lo tengo ben stretto e vi spiego perché: siamo arrivati a questo ...