San Suu Kyi lascia il carcere | trasferita ai domiciliari

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi hato iled è stataagli arresti. Lo ha reso noto una fonte ufficiale all'Afp. Contemporaneamente un portavoce delle autorità militari del Paese ha affermato che ai prigionieri più anziani vengono fornite "le cure necessarie" durante i periodi di caldo e non è quindi chiaro se si tratta di una misura temporanea o di una vera riduzione della pena che sta scontando la 78enne premio Nobel.

Myanmar: le Nazioni Unite mostrano incertezze e approcci contrastanti per risolvere la crisi - Human Rights Watch: l’inazione del Consiglio di Sicurezza è emersa in tutta evidenza in una rara riunione a porte aperte ...repubblica