San Donato | allarme rosso E’ il momento della verità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dopo quattro sconfitte di fila che hanno provocato uno scivolone in classifica quasi a ridosso dei play out (il vantaggio ora è di due punti), adesso per il SanTavarnelle dei Marco Brachi è arrivato il. A tre domeniche dal terminestagione di serie D, c’è il bisogno urgente che la squadra torni a produrre punti necessari per non correre il rischio reale dei play out. Pertanto, la sfida di domenica in programma al "Pianigiani" contro il Grosseto, allenato dall’ex tecnico Roberto Malotti sarà di vitale importanza. Contro un’avversaria che ancora crede nella promozione, saranno 90 minuti delicati per i gialloblù di casa che dovranno ritrovare la capacità di spezzare il lungo digiuno per riannodare quel filo di speranza onde evitare guai peggiori. Al capitano del San ...