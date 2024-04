Qualità artigiana e Design La grande chance

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) di Marina Santin La MilanoWeek porta alla ribalta il tema del rapporto trato. Tramontati i tempi in cui il primo sottendeva l’aggettivo industriale,to condividono una reciproca fertilizzazione in nome dell’eccellenza del made in Italy. "Trato e– illustra Mauro Sangalli, presidente Casartigiani Lombardia – vi è un rapporto virtuoso in cui molti valori si incontrano e si intrecciano per originare nuovi orizzonti di esperienze che arricchiscono la nostra vita. Tra i tanti, ne voglio ricordare tre fondamentali: l’idea di eccellenza, di bellezza e il rapporto con il territorio". "L’to italiano – continua Sangalli – è famoso in tutto il mondo per la sua eccellenza. Tale realtà è ...