Petizione online per salvare ’Il Nuovo’

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In attesa della commissione cultura slittata, fra le polemiche, da 10 aprile al 10 maggio, il popolo del cinema Il Nuovo si attiva anche sul web: dopo le mobilitazioni vis-à-vis, è la volta dellaper scongiurarne la chiusura, che ha raccolto più di 2000 firme e sta girando fra social e app di messaggistica. A lanciarla, Silvano Andreini, presidente dell’associazione Germi, che gestisce la sala, riconosciuta dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai e affiliata al circuito Europa Cinemas. "Chiediamo ai proprietari dell’edificio (la società di mutuo soccorso Cesare Pozzo, che ne rivendica l’utilizzo, ndr), alle autorità competenti locali e nazionali che questo luogo, così importante per i cittadini e per gli amanti del cinema, rimanga un presidio culturale e sociale e continui nelle sue attività storiche, con un vincolo giustificato ...

