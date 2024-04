Peggior sbiancamento di sempre per la Grande barriera corallina

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La, nel nord-est dell'Australia, sta vivendo ilepisodio dimai registrato. Lo hanno annunciato le autorità locali. "L'impatto cumulativo subito dallaquest'estate è stato il più alto di tutte le estati precedenti", si legge in una nota dell'Autorità del parco marino, che dipende dal governo federale. Annunciato a marzo, questo nuovo episodio dimassiccio, dovuto all'innalzamento della temperatura dell'acqua a causa del cambiamento climatico, è il quinto in otto anni.

