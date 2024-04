Pallanuoto - Sconfitta San Severino grazie alla doppietta di Merlo Sorride Ravenna | ora attesa dalla Rari Nantes

La Ravenna Pallanuoto perde a testa alta (8-7) in casa dell’esperta Penta Modena . La partita è stata molto combattuta e si è decisa soltanto nell’ultimo quarto. Ravenna paga alcuni errori in ... (sport.quotidiano)

Sconfitta per 16-10 nella terza giornata del Campionato Ragazzi Triveneto girone C a Piove di Sacco contro 2001 SSD per i giovani di Swim Project, risultato che però sta stretto ai ragazzi di ... (sport.quotidiano)