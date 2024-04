I retroscena del Palazzo Altolà della Lega agli alleati FI e FdI sul candidato sindaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) VIAREGGIO "Vengo anch’io?. No, tu no. E perché? Perché no". Ve lo ricordate Enzo Jannacci? Il ’’dottore’’ era così: diretto e anche un po’ snob. Un po’ come la, in salsa viareggina. Ma andiamo con ordine. Prima l’antefatto. Qualche giorno fa Circo Costola, stretto collaboratorevice segretaria di Forza Italia Deborah Bergamini, ha dato la propria disponibilità a fare ildel centrodestra a Viareggio. Ora, è vero che alle elezioni amministrative mancano ancora un anno e mezzo o – a rigor di legge (ma queste sono sottigliezze da fini giuristi) – due. Ma qui poco importa. Infatti, il consiglio direttivodi Viareggio, riunitosi lunedì sera, ha fatto sapere che non se ne fa di nulla. "Pur lavorando quotidianamente e costantemente ...