Fiorentina-Viktoria Plzen | Italiano oggi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La, dopo la finale raggiunta e persa nella scorsa stagione contro il West Ham, vuole provare a riscattarsi in questa una nuova sfida contro ilnel match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. Archiviato quanto successo nella gara di andisputata la scorsa settimana in Repubblica Ceca, la compagine toscana ha intenzione di portare a casa la vittoria tra le mura amiche del Franchi per volare in semifinale. Il tecnico viola Vincenzoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di mercoledì 17 aprile alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in ...

Divieto alcol asporto a Firenze per gara Fiorentina-Viktoria Plzen: misura precauzionale per sicurezza pubblica - Divieto di alcol da asporto nel centro di Firenze per 24 ore in vista della partita Fiorentina-Viktoria Plzen. Provvedimento per garantire ordine e sicurezza durante l'evento sportivo internazionale.msn

Conference League: giovedì 18 aprile Fiorentina - Viktoria Plzen - Giovedì allo stadio Franchi si disputerà l’incontro di Conference League valevole per i quarti di finale e che vedrà Fiorentina scenderà in campo contro il Viktoria Plzen. La partita inizierà alle 18.nove.firenze

CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina-Viktoria Plzen, vietata la vendita di alcolici - Niente alcol da asporto nel centro di Firenze dalle ore 7 del 28 alla stessa ora del 19 aprile, in concomitanza della gara tra Fiorentina e Viktoria Plzen, valevole per la Conference League e in progr ...napolimagazine