Dilettanti Scarpa d’Oro Mugellana | volata finale

(Di mercoledì 17 aprile 2024)per la "": mancano due giornate per le squadre di Eccellenza e tre per le altre categorie. La lotta si conferma molto serrata al vertice, con i primi tre calciatori della classifica nello spazio di meno di un punto e i primi dieci compresi in meno di cinque punti. Guida sempre l’inatteso centrocampista del San Piero a Sieve Mattia Gori, che precede l’esperto Coralli della Gallianese e l’altra sorpresa Camara del San Godenzo. Il trofeo, promosso dalla redazione sportiva di Radio Mugello nell’ambito della trasmissione del lunedì sera "Contropiede", premia da 21 anni i migliori bomber del calciodi Mugello e Valdisieve. La classifica: 1) Gori (San Piero a Sieve) 15,95 punti; 2) Coralli (Gallianese), Camara (San Godenzo) 15; 4) Cavicchi ...