Champions League spettacolo | al Real servono i rigori Kimmich manda avanti il Bayern

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Milano, 17 aprile 2024 - Vanno in archivio questi spettacolari quarti di finale della UEFA, con le vittorie delMonaco e, dopo i calci di rigore, delMadrid. In Germania, dopo un primo tempo molto intenso, ci pensa Joshuadi testa areTuchel e compagni. Mentre, in Inghilterra la sfida è lunghissima: al 13' Rodrygo portai blancos (oggi in maglia nera) che poi soffrono tremendamente la continua pressione del City che riesce a sfondare il muro difensivo nella seconda frazione con De Bruyne. Nonostante le grandi occasioni dei padroni di casa, all'Eithad si va ai supplementari e poi aidove si decide la partita in favore della squadra di Ancelotti. Ripercorriamo i match appena ...