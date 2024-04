Carrarese Ostacolo derby per la miglior terza dei gironi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Con il successo (3-0) sul Rimini e la sconfitta del Perugia a Pesaro, laè tornata a +5 dalla quarta. Con sole due giornate ancora da disputare basta adesso un solo punto agli azzurri, saliti a quota 67, per assicurarsi il terzo posto. Ne serviranno di più, invece, per mantenere anche il titolo didei tre. A preoccupare di più è il Vicenza con i suoi 65 punti conquistati nel girone A. I biancorossi veneti hanno dalla loro un finale di stagione non particolarmente complicato: prima la gara interna contro un Trento ottavo in classifica e dietro di 17 punti e poi la comoda trasferta ad Alessandria contro il già retrocesso fanalino di coda. Bisogna mettere nel conto che il Vicenza nei prossimi due turni possa fare bottino pieno salendo a 71 punti. In questo caso alla ...