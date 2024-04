Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2 | Terzic | “Orgoglioso | abbiamo meritato di andare avanti”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Sono estremamente felice, estremamente. L’atmosfera oggi era estremamente buona.avuto due momenti oggi che avrebbero potuto farci crollare, ma siamo stati forti edi. Sonodi dire chedi passare il turno contro una squadra come l’Atlético”. Lo ha detto l’allenatore del, Edin, dopo la vittoria sull’che spalanca le porte delle semifinali di Champions League: “Ora affrontiamo il Psg. La prima partita contro di loro non è stata buona. Nella seconda ci siamo adattati meglio a loro e siamo stati più vicini alla ...

Diego Simeone , allenatore dell’Atletico Madrid , è intervenuto ai microfoni di Movistar dopo la sconfitta in trasferta per 4-2 nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il ... (sportface)

Pubblicato il 17 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Il Borussia Dortmund batte 4-2 l'Atletico Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, ribalta la sconfitta per 2-1 incassata all'andata ... (dayitalianews)

Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2, Simeone: "Gli avversari di oggi sono stati superiori" - Formazioni Barcellona-PSG e Borussia Dortmund-Atletico Madrid: chi gioca titolare e le ultime su Pedri, Barcola, Malen e Hermoso ...informazione

Doppia remuntada alle spagnole: una tra Psg e Borussia Dortmund in finale da outsider - Barcellona- PSG 1-4 LIVE Finita! Il PSG vola in semifinale! 89' - GOL! Ancora Mbappé! Dopo una serie di parate e di rimpalli, l'attaccante deposita in rete il pallone che vale la semifinale! 61' - GOL ...informazione

Harakiri Barça, il Psg cala il poker e vola in semifinale. Il Dortmund stende l'Atletico di Simeone - BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 RETI: 12'pt Raphinha, 40'pt Dembèlè; 9'st Vitinha, 16' (rig) e 44'st Mbappè. BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6; Koundè 6, ...gazzettadelsud