Amici 2024 | spoiler 20 aprile | Lil e Sarah al ballottaggio | nuova eliminazione in vista

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Alla quinta puntata del Serale dimanca sempre meno, il talent tornerà in onda con un nuovo appuntamento in prima serata sabato 20. In primis i telespettatori avranno modo di poter scoprire l’esito deltrae Lil Jolie: una delle due allieve dovrà dire addio al sogno di poter raggiungere la finale, e lasciare la scuola del talent. L’esito del verdetto la scorsa puntata è stato rimandato in quanto Michele Bravi ha preferito prendersi del tempo per poter riflettere se dare una seconda possibilità aoppure a Lil Jolie., chi verrà eliminato trae Lil Jolie? Soltanto una di loro potrà restare nella scuola Sarà una puntata particolarmente movimentata quella che verrà trasmessa in ...