Poker al Barcellona | il Psg in semifinale di Champions

(Di martedì 16 aprile 2024)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint-Germain vola indiLeague. Il club parigino batte 4-1 ilin rimonta nel match dell’Estadio Olimpico valevole per il ritorno dei quarti di finale e ribalta la sconfitta per 3-2 dell’andata: decidono la doppietta di Mbappè e le reti di Dembèlè e Vitinha. I ragazzi allenati da Luis Enrique, dunque, torneranno a disputare il penultimo atto della principale competizione continentale tre anni dopo l’ultima volta, quando nel 2021 vennero eliminati dal Manchester City ad un passo dalla finale. La squadra ospite si rende protagonista di un buon avvio di partita, creando un paio di occasioni con l’ex di turno Dembèlè. Al 12?, però, sono gli uomini di Xavi a passare in vantaggio con Raphinha, che con il ginocchio anticipa Hakimi e deposita in fondo ...

Harakiri Barça, il Psg cala il Poker e vola in semifinale. Il Dortmund stende l'Atletico di Simeone - Barcellona-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 RETI: 12'pt Raphinha, 40'pt Dembèlè; 9'st Vitinha, 16' (rig) e 44'st Mbappè. Barcellona (4-3-3): Ter Stegen 6; Koundè 6, ...gazzettadelsud

Xavi: "Qualificazione decisa da un'espulsione sbagliata, la nostra Champions finisce per un errore dell'arbitro" - CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico del Barcellona non nasconde la rabbia ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta per 4-1 contro il PSG.eurosport