iOS 17 5 beta 2 – Apple lo rilascia agli sviluppatori

Manca sempre meno all’arrivo sul mercato dell’aggiornamento iOS 17.5 , se pensiamo al fatto che in queste ore abbiamo registrato anche il rilascio della prima beta pubblica per gli utenti Apple. Come ...

novità WhatsApp beta da non perdere: cos’è “Start chatting” e perché migliorerà le interazioni degli utenti nell’app, tutti i dettagli Gli elementi preziosi ed innovativi per l’utenza di WhatsApp ...

Non ci sono più dubbi neanche per quest’anno. La “Prima” uscita iOS 18 (nella sua iniziale versione beta per gli sviluppatori) si accompagnerà alla tradizionale conferenza WWDC, esattamente come ...