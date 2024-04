Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2 | Simeone | “Gli avversari di oggi sono stati superiori”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Diego, allenatore dell’, è intervenuto ai microfoni di Movistar dopo la sconfitta in trasferta per 4-2 nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro ilche costa agli spagnoli il passaggio del turno: “bisogna solo fare i complimenti ai nostri, cie hanno meritato la qualificazione”. “Sto bene, perché so che la squadra ha provato fino alla fine a vincere una partita che è andata al contrario di come volevamo, senza considerare che nella gara d’andata al Metropolitano avevamo avuto delle occasioni per allargare il vantaggio”, ha spiegato poi il ‘Cholo‘. “Ilha reagito ...