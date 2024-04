Porto-Vitoria Guimaraes Coppa di Portogallo | 17-04-2024 ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici Periodo complicatissimo per i Dragoni

Il Porto non riesce a trovare serenità: nelle ultime due partite interne, i Dragoni hanno deluso in maniera inattesa e hanno messo seriamente a rischio il terzo posto, che ora andrà conquistato nel ... (infobetting)

Porto e Vitoria de Guimaraes si affronteranno mercoledì 17 aprile sera all’Estadio Do Dragao nella seconda partita della semifinale della Taca de Portugal. I padroni di casa sono in vantaggio di ... (sport.periodicodaily)

Liga: o que falta jogar a Sporting e Benfica e quando pode haver campeão - Para sagrar-se campeão nacional, o Sporting precisa, por isso, de três vitórias, caso o Benfica também não escorregue. Se as duas equipas vencerem os próximos três jogos, os leões comemorariam o ...maisfutebol.iol.pt

FC Porto matematicamente fora da luta pelo título. O que falta a Sporting e Benfica até ao fim - Dragões ficam a 18 pontos do primeiro lugar, quando já só há 15 por disputar. Confira o que falta do calendário de Sporting, que fica a três vitórias de se sagrar campeão, e Benfica.rr.sapo.pt

Famalicão-Sporting, 0-1: A esperança do leão é a primeira a viver - Passavam poucos segundos do minuto 90 quando, enquanto se ouvia o fogo de artifício fora do Estádio Municipal de Famalicão para celebrar a vitória do Sporting, Hjulmand fez uma falta à entrada da gran ...record.pt