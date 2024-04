«Opificio Italia» | la mostra da oggi a Roma

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un viaggio tra le immagini delle industrie manifatturiere che hanno contribuito alla storia della specializzazione internazionale del sistema produttivono. E’ stata inaugurata lunedì 15 aprile, in occasione della giornata nazionale del Made in Italy istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sede nazionale di Confimi Industria a, lafotografica. Le immagini sono tratte dagli album di famiglia e dagli archivi storici di oltre cinquanta aziende della Confederazione nate nel secolo scorso. Si tratta di industrie che hanno contribuito a creare quei prodotti chesono il segno distintivo di un’eccellenza nel mondo, principalmente piccole aziende di famiglia nate attorno a un’idea prima che a un marchio. Sono più di 150 scatti ...