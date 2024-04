Coming out di gruppo per molti calciatori famosi | annuncio e le nuove parole di Jankto

(Di domenica 14 aprile 2024) Sono davvero pochissimi igay che sono usciti allo scoperto, ma le cose potrebbero cambiare molto presto. L’ex centrocampista tedesco Marcus Urban ha annunciato che il prossimo 17 maggio (giornata internazionale contro l’omofobia) diversidella Bundesliga farannoout: “Sarà una cosa che faranno tutti assieme per dare un segnale forte di contro i pregiudizi che ci sono anche nello sport. Ci sono piùomosessuali di quanti possiate pensare. Io l’ho sempre tenuto nascosto durante la mia carriera nel calcio. Al tempo nessuno sapeva come avrebbero reagito, dalle proteste agli insulti dei tifosi fino al ritiro degli sponsor, ma oggi dovrebbe essere molto diverso“. E in tema digay in questi giorni è tornato a parlare anche Jakub, il ...

Jakub Jankto , centrocampista del Cagliari che quasi due anni fa ha fatto coming out, ha raccontato come la sua decisione abbia influenzato la sua carriera (golssip)

2024-04-13 16:22:59 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Jankto ha parlato in modo molto sincero del suo coming out in una ... (justcalcio)

Cagliari, Jankto sul Coming out: “Mi ha cambiato la vita”, poi la rivelazione su Ranieri - A poco più di un anno Jankto torna a parlare del suo Coming out e rivela il rapporto speciale instauratosi con l'allenatore Ranieri.tag24

Dal Coming out all’impossibilità di andare in Arabia: Jankto svela tutto - In una personale intervista Jakub Jankto ha rivelato tutti gli ultimi momenti della sua carriera: dal Coming out all'ambientamento a Cagliari ...calcioinpillole

Cagliari, Jankto: "Il Coming out mi ha cambiato, ora non mi nascondo più. Con Abodi ci siamo chiariti" - "Il Coming out ha cambiato alcuni aspetti della mia vita, non mi nascondo più. Penso di essere stato da esempio per tante persone, perché da allora va tutto molto bene. Ma non ...fcinternews