Prima del Maggio Musicale | il riscatto del Festival Al via l’86esima edizione

(Di sabato 13 aprile 2024) Firenze, 14 aprile 2024 – È partita staseradeldelFiorentino. Una, un’apertura che non è come tante altre. È un debutto che profuma di consolazione e. Sono tantissimi i super ospiti presenti oggi per il concerto inaugurale affidato al maestro Daniele Gatti. Il nuovo sovrintendente Carlo Fuortes e il presidente dellaDario Nardella hanno accolto sul red carpet il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il cardinale Giuseppe Betori, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Fondazione Bernabò Bocca, l’attrice Alba Parietti ma anche Mafalda Savoia Aosta, Lucia Torrigiani Malaspina e l’ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt. Il cartellone del ...

L’ Inter si prepara alla sfida casalinga di domenica 14 aprile alle 20:45. Secondo quanto segnalato da Sky Sport, per il match di domani ci saranno due importanti novità tra i convocati per mister ... (inter-news)

Prima dell'alba: Ethan Hawke "tornerebbe decisamente" sul set di un quarto film - Durante la presentazione del film Wildcat che lo ha visto impegnato alla regia, Ethan Hawke è tornato a parlare di Prima dell'alba, film che sta per compiere 30 anni. L'attore, commentando le domande ...movieplayer

25 aprile: dieci mete per lavorare sulla Prima tintarella dell'anno - Negli Stati Uniti lo chiamano spring break, ovvero la pausa Primaverile. In Oriente, o meglio, in Giappone, cade in prossimità della golden week, la settimana sacra in cui il Paese si ferma per goders ...panorama

Settimana corta, ecco le condizioni del governo per aprire alla proposta del Pd - Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega) si è detto d’accordo con la previsione di «strumenti per incentivare la contrattazione collettiva e aziendale per la sperimentazione della riduzione ...ilsole24ore