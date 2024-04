Morata | estate di fuoco! Vuole Europei e Olimpiadi | ma serve l’ok dell’Atletico

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 aprile 2024) Alvaroha le idee chiare! Secondo “Radio Marca”, l’attaccanteMadrid è pronto per un’intensa, se il club glielo permetterà.avrebbe dato la disponibilità a giocare con la Spagna sia gliche i Giochi Olimpici di Parigi, a patto ovviamente di ricevere l’autorizzazione dei colchoneros che nel secondo caso potrebbero opporsi visto che il torneo non rientra nelle date Fifa. Fra l’altro altri due compagni di squadra avrebbero espresso il desiderio di prendere parte alledopo i rispettivi impegni con la nazionale maggiore, Euro2024 per Antoine Griezmann e la Coppa America per Rodrigo De Paul. L'articolo CalcioWeb.