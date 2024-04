Joker | Folie à Deux | il nostro commento al trailer | se Sucker Punch incontra La La Land

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 13 aprile 2024) Joaquin Phoenix e Lady Gaga vestono i panni die Harley Quinn nel sequel scritto e diretto da Todd Phillips. Esembra dalun capitolo votato al musical e al romanticismo, ispirato e affascinante e pronto ad affrontare molti rischi. A cinque anni dall'incredibile successo di pubblico e critica deldi Todd Phillips (leggi la recensione), valso anche a Joaquin Phoenix il suo primo Oscar come miglior attore protagonista, è finalmente giunto il momento di poter ammirare il primoufficiale di, sequel diretto del film del 2019. Sappiamo che non farà parte della continuity del DC Universe di James Gunn, invece pensato come storia a sé stante nel cosiddetto ...