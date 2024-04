Highlights e gol Mallorca-Real Madrid 0-1 | Liga 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilvince sulper 1-0. I madrileni, in trasferta, trovano il successo nella trentunesima giornata dicon la rete di Tchouameni, giunta al minuto 48. I vincitori si mantengono così in testa alla classifica, mentre i padroni di casa – sconfitti – rimangono a rischio retrocessione. Questi i migliori momenti dell’incontro. SportFace.

Il video con Highlights e gol di Manchester City-Luton 5-1, match valido per il 33° turno della Premier League 2023 / 2024 . All’Etihad Stadium tutto facile per gli uomini di Guardiola, già in ... (sportface)

Il video dei gol e degli Highlights di Lecce-Empoli , match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Via del Mare bella partenza dei ragazzi di Nicola ... (sportface)

Sorrento-Brindisi 0-2: ko con un gol per tempo - Il Sorrento sconfitto a Brindisi con un gol per tempo. Una prestazione incolore e povera di contenuti della squadra rossonera spiana la strada del successo alla squadra pugliese, già retrocessa in ...ilmattino

Maiorca – Real Madrid 0-1 Highlights e gol: prosegue la cavalcata di Ancelotti – VIDEO - Maiorca - Real Madrid Highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la trentunesima giornata di Liga.generationsport

VIDEO Cosenza-Palermo 1-1, Buttaro in gol e altro pari per Mignani: gli Highlights - Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.mediagol