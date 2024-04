Berrettini salta Monaco e punta Madrid e Roma | “Farò altri allenamenti | mi sento bene”

(Di sabato 13 aprile 2024)– Matteoil Torneo didirettamente all’Open die agli Internazionali BNL d’Italia a. Ma non solo. Farà anche il Roland Garros. Lo ha comunicato il tennistano nella sua pagina ufficiale Instagram: “Dopo il risultato di Montecarlo, ero molto felice. Mie sono in buona salute. Il mio Team ha ritenuto sia meglio fare un altro blocco di allenamento in vista dei tornei di. Grazie per il sostegno, ci vediamo presto”. Foto Atp Web Site da supertennistv.it Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo...

