Australia | attacco in centro commerciale a Sydney | l' arrivo della polizia

Sydney, attacco al centro commerciale: sparatoria e accoltellamenti, almeno 6 morti e un neonato ferito - Attentato in un centro commerciale di Sydney, Australia. Secondo le prime informazioni ci sarebbero 6 morti e diversi feriti gravi. L'attacco è avvenuto sabato 13 aprile all'interno el centro ...corriereadriatico

