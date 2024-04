1 gol in 4 partite per la Juventus che rallenta ancora | il Toro di Juric ferma Allegri nel derby della noia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Alla fine, nelMole vince la. Una grandissima occasione per parte, con Vlahovic che colpisce il palo in modo abbastanza clamoroso, con Sanabria che trova nel secondo tempo il solito super Szczesny sulla sua strada, per il resto una partita sporca, con tanti contrasti, un po’ di nervosismo, muscoli ovunque e pochi passaggi, ancor meno qualità. Se il Torino può comunque evitare la sconfitta, visto che nelle ultime tre in casa erano arrivati altrettanti ko che avevano ferito il popolo granata, peraltro con l’undicesimo clean sheet casalingo, il sedicesimo stagionale, ladi questo pareggio, al di là di una prestazione meno negativa rispetto ad altre occasioni, se ne fa ben poco: certifica l’impossibilità aritmetica di vincere lo scudetto,la striscia di ...