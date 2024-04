Ventisette aziende orafe aretine alla fiera di Istanbul con Cna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arezzo, 12 aprile 2024 – Saranno 27 leche parteciperanno con CNA Arezzo47° edizione di “Jewelry Show”, in programma dal 17 al 20 aprile. “Quella diè ormai consolidata tra le prime 5 fiere internazionali più importanti al mondo per il settore della gioielleria – spiega il Presidente orafi CNA di Arezzo e della Toscana Mauro Benvenuto, che è anche Presidente della consulta orafa aretina. I dati dell’export del 2023 ci dicono infatti che quello turco è il mercato in maggiore espansione nel settore della gioielleria, tanto da aver scavalcato gli Emirati Arabi rappresentando oggi il mercato più importante per le nostre. Si tratta di un dato frutto di due fattori, l’importanza del mercato turco per i milioni di turisti che ogni anno visitano i ...