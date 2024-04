Vaccini | guai per AstraZeneca | c’è la decisione ufficiale del tribunale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 aprile 2024)contro il Covid, in arrivo non pochiper: ladelora èUnache è stata presa esattamente due giorni fa, precisamente mercoledì 10 aprile, ma che sta facendo discutere un intero Paese e non solo. Nel mirino c’è finita l’azienda, diventata famosa nel periodo del Covid per aver fornito milioni diper cercare di contrastare il virus. Ci troviamo in Germania, precisamente a Bamberg, dove la Corte regionale superiore della città ha obbligato la società a fornire tutti i dettagli in merito agli effetti collaterali che provoca, appunto, il vaccino.(Ansa Foto) Cityrumors.itA fare causa ci ha pensato una donna inglese che ha deciso ...