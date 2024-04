Street food brianzolo e musica dal vivo con i sosia dei Queen

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ladeie le canzoni da piano bar, l’intrattenimento per i bambini e soprattutto i piatti della tradizione della Brianza e le specialità del cibo da strada con gli ingredienti tipici del territorio. Sono gli eventi che domenica animeranno Triuggio con l’iniziativa “2024“ organizzata dal Comune. Nella frazione di Canonica, lungo via Emanuele Filiberto appositamente chiusa al traffico, dalle 10.30 alle 21.30 ci saranno buon cibo e spettacolili: dalle 12 alle 16da piano bar con un duo pianoforte e chitarra; dalle 16 alle 18 “Experience“, con un concerto di tribute band di Freddie Mercury e compagni. A seguire dj-set fino a sera. F.L.

