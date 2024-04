Soulè-Politano | paragone di mercato a sorpresa | la frase infiamma i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il nome di Matiasè stato accostato prepotentemente al Napoli e subito è partito ilcon: la. La prossima estate sarà cruciale per il futuro del Napoli. Gli azzurri, dopo lo scudetto vinto, credevano di poter iniziare un ciclo vincente che sarebbe durato nel tempo. La stagione attuale, invece, ha riconsegnato aiun Napoli in difficoltà e lontano parente di quello che ha annichilito la scorsa Serie A. Per questo motivo, la dirigenza azzurra, in estate, dovrà correre ai ripari. Gli interventi sulsaranno moltissimi e in casa Napoli ci sarà una vera e propria rivoluzione. L’unico punto fermo in vista della prossima stagione è ovviamente Khvicha Kvaratskhelia e la squadra sarà costruita intorno ...