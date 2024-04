Scontro aperto con eDreams sulle vendite dirette

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ryanair chiede al presidente dell‘Antitrust, Roberto Rustichelli, "di spiegare perché ha permesso all‘Agcm di essere ingannata dalle OTA pirata come, e perché ha ignorato la recente sentenza della Corte d‘Appello di Milano, che ha respinto le false affermazioni delle OTA pirata e ha stabilito che la politica di vendita diretta di Ryanair fosse ‘ragionevole‘ e ha portato a costi più bassi e tariffe inferiori per i consumatori". Ryanair "ritiene cheabbia ingannato l‘Agcm sostenendo che vi sia un rischio immediato per la sua ‘stessa sopravvivenza‘ se non può offrire voli Ryanair in vendita in Italia al di fuori dell‘accordo ‘Approved Ota‘ di Ryanair. Questa evidente contraddizione tra le affermazioni diai suoi investitori e quelle fatte all‘Agcm dimostra chiaramente chesta ingannando ...